Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 29/01/2023

29/01/2023 | 07:00



Clube realiza ação solidária

A tarde dos jovens da comunidade Jardim do Estádio, em Santo André, foi regada pelo lazer e incentivo ao esporte. Em apoio ao projeto de treinamento da escolinha de futebol, desenvolvido pela Associação Atlética Ponche, o Rotary Club Flor de Lis promoveu dia de descontração e solidariedade.

Leandro Máximo, presidente da associação, agradeceu ao clube rotariano, representado por Fidalma Guarini. “Esse evento não teria o sucesso alcançado sem a ajuda dos voluntários que integram este grupo”, comentou Máximo.

Aproximadamente 300 crianças compareceram e aproveitaram cachorro-quente, doces e refrigerantes oferecidos pelo clube, que realiza iniciativas sociais com o intuito de minimizar a desigualdade.

São Bernardo intensifica ações sociais consagradas na atividade municipal

Manter o apoio ao trabalho desenvolvido pelas entidades, por meio de ações diretas, faz parte dos objetivos do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo. Realizamos o bate-papo com a presidente Greici Morselli, que destacou o planejamento para o ano.

Novidades integram o calendário, além da continuidade de projetos como Adote uma Entidade, Páscoa Solidária, Campanha da Criança e da Juventude, Campanha de Inverno e jantares beneficentes que auxiliam em arrecadações.

Incentivo à música também faz parte da movimentação do setor, que aproxima

crianças e adolescentes por meio da Orquestra Mirim. “Acredito que temos conseguido fazer a diferença. Somente em 2022, arrecadamos R$ 2.498.000 para as entidades”, enfatiza.

A presidente evidenciou que mais iniciativas ainda serão divulgadas, mas adiantou que colocarão em prática a segunda etapa do projeto Somos Mais Solidariedade, que promove a formação de gestores de entidades. “Nosso papel é aproximar quem quer ajudar com os que precisam de ajuda”, explica.

Desde 2017, Greici atua no pilar social do município, valorizando às relações com as entidades a fim de transformar a vida das famílias em vulnerabilidade, seja com doações ou campanhas que ajudam no trabalho que desenvolvem. “As entidades são os nossos braços nos territórios da cidade e, se esse trabalho tem dado tão certo, é porque decidimos caminhar juntos”, finaliza.

Dedicação

Fortalecimento feminino faz parte da trajetória das advogadas do Clube da Luluzinha de Diadema. Desde 2004, o grupo direciona esforços ao atendimento de causas das mulheres, mostrando a importância da união. Conforme tradição, a equipe reservou momento em clima de confraternização, com a presença de 30 integrantes, a fim de comemorar as conquistas do ano e dar continuidade às ações.

Por onde for ...

Empresária andreense Sheila Moura viveu momentos de grande alegria ao casar sua filha, Camila com Yago Moura. Sim, coincidência: o sobrenome é o mesmo. A especialista em fazer festa com molduras de balões esteve em férias com toda a família para esta grande data.

Ela, agrônoma e professora de universidade e, ele, arquiteto. O casal, que se conheceu na Austrália, onde vive atualmente, oficializou a união no Ceará, local da família do noivo. “É indescritível ver sua filha de noiva e ela casou com o colar que eu usei na minha cerimônia de casamento”, comenta Sheila.

Villa Design prepara novo showroom em comemoração aos 10 anos da loja

A Rua Jurubatuba reserva belíssimas lojas de móveis, dentre elas, uma se destaca, além da gama dos produtos, pela proprietária. Com sua cultura árabe, Tatiana Orra sempre recebe clientes e parceiros com um jeito acolhedor. “Nós entramos na casa das pessoas. São sonhos que precisamos materializar. Adoro vivenciar isso com eles”, comenta a CEO da Villa Design, empresa que completa 10 anos em 15 de abril.

Marcando presença nos estúdios do DGABC TV para participar do programa Diário em Casa, Orra contou um pouco sobre a diversidade de produtos do estabelecimento, que passeia desde o Exterior, com peças indianas, turcas e libanesas, como a valorização do design brasileiro. “É necessário buscar a valorização do produto nacional. Nós temos esta grande responsabilidade de dar visibilidade a isso”, salienta.

Relembrando sobre a história, ela conta que a ideia da Villa Design surgiu, em 2013, em uma cafeteria e, de lá para cá, tem buscado constantemente aperfeiçoamento e novidades para seu público. “Sempre viajamos para as grandes feiras, dentre elas, Milão, na Itália. Berço de grandes referências”, exclama.

Em comemoração a esta década, o mês de fevereiro marcará a inauguração do showroom com nova coleção. Além disso, os 1.500 m2 reserva muitos espaços aconchegantes, dentre eles, a venda de itens para área externa, que tem se destacado para clientes, pois é um mercado aquecido e que pede especificações únicas para resistir ao ar livre. “Somos um dos poucos lugares que oferecem produtos para esta parte da casa e fico feliz de oferecer tanta possibilidade”, ratifica. <EM>Para quem está há mais de 20 anos no segmento, nada como falar sobre transformação de tendências. “Elegância e leveza são valorizadas na linha atual. Tudo mais clean, porém um capitonê nunca sai de moda. Aliás, o lar da pessoa deve ser pensando com o que ela ama e quer. Essa é a maior beleza”, finaliza.

O programa vai ao ar na terça-feira, às 19h. Para mais detalhes, assista a entrevista completa em nosso site.

B-day

Noite regada de alegria e samba marcou a celebração dos 32 anos da arquiteta Mariane Vanzei, no Quintal do Espeto, em Santo André.

Personal trainer Miriam Verrilo comemorou nova data em companhia de amigos e familiares no bar Tatu Bola, em São Bernardo.

Em São Bernardo, a harmonizadora orofacial Lisney Daniele movimentou o salão de festas do seu condomínio para celebrar 37 anos.