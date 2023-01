Mulher de Daniel Alves é ofendida nas redes sociais: 'Cúmplice de estuprador'

27/01/2023 | 15:15



A modelo espanhola Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, divulgou mensagens agressivas, xingamentos e ameaças que recebeu na sua conta no Instagram em meio à prisão preventiva do marido por suposta agressão sexual a uma mulher, em Barcelona. "Cúmplice de um estuprador", diz uma das mensagens.

Joana vive momento difícil em sua vida. Nas últimas semanas, antes da prisão do marido, ela perdeu a mãe, Maria del Carmen, que morreu no início do mês. Daniel Alves, por sinal, foi preso em Barcelona porque concedeu depoimento à polícia aproveitando rápida viagem ao País, justamente para comparecer ao velório da sogra. Ele estava morando no México, onde defendia o time do Pumas.

Antes de denunciar as mensagens ofensivas que vem recebendo nas redes sociais, a modelo já havia apagado fotos recentes com o marido. Joana, que também é empresária, ainda deixou na rede social algumas poucas imagens ao lado do jogador, datadas de 2020 e 2021.

Joana Sanz se manifestou poucas vezes desde que Daniel Alves foi preso preventivamente na sexta-feira passada. Na última terça-feira, ela foi às redes sociais para desmentir o jornal El Confidencial, que havia indicado que uma de suas publicações havia sido em apoio ao jogador.

Por meio de seu Instagram, Joana fez um story com a frase "Coração, aguente tanta dor, por favor". Ao reproduzir a publicação, o jornal indicou que seria uma mensagem para Daniel Alves. A modelo fez nova postagem nesta terça-feira, desmentindo a história.

Ela publicou um print da matéria, na qual é citada defendendo Daniel Alves. "Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo", escreveu Joana. "'Coração, aguente tanta dor' é de mim para mim mesma", reforçou a modelo. Nesta segunda-feira, ela já havia postado um vídeo no qual agradecia às mensagens de apoio neste momento difícil.