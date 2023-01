Marcos Mion revela que convidou os Backstreet Boys para dançarem com ele: Infelizmente não tivemos resposta positiva

27/01/2023 | 15:11



Infelizmente, não foi dessa vez! Aproveitando que os Backstreet Boys estão no Brasil para realizar shows, Marcos Mion tentou correr atrás de realizar o sonho de dançar com a boyband. Nos Stories do Instagram, o comandante do Caldeirão revelou que entrou em contato com o grupo para propor uma participação no programa da TV Globo, mas a resposta não foi a esperada.

Recado para todas Backstreet fãs!! Tentamos. Tentei muito... muito. Seria um dos maiores sonhos da minha vida! Fazer a coreô de Everybody com eles no palco do meu programa. Infelizmente não tivemos resposta positiva para irem ao Caldeirão. Decidiram não fazer TV e promoção, foi o que nos falaram. Mas tudo certo! O amor continua igual! Nos vemos nos shows em São Paulo! E sigo tentando gravar com eles pros meus canais. Tomara!

E Mion não é o único famoso que amou saber que os Backstreet Boys estão em solo brasileiro! Após Nick Carter compartilhar um clique em que aparece com protetor solar no nariz, curtindo o litoral do Rio de Janeiro, Fernanda Gentil fez questão de deixar um comentário tietando o famoso.

E aí? Estão gostando? Me conta tudo! Estou aqui em Sampa já esperando vocês.