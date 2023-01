Antônio Fagundes revela não pensar em parar de atuar: Isso é uma espécie de terapia

27/01/2023 | 15:11



Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Antônio Fagundes revelou que não pensa em parar de atuar e ainda contou que não existe aposentadoria para atores. Em entrevista ao jornal Extra, o eterno Rei do Gado falou sobre sua relação com o trabalho:

- Acho que o trabalho do ator acaba sendo uma espécie de terapia. Ao abordar um personagem, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir seu coração ou sua mente, a sua disponibilidade para o outro. Você tem que entender quais problemas aquele personagem está vivendo. Sempre vai ter um bruxinho velho para a gente fazer. Não existe aposentadoria para ator.

O ator, que está no auge dos seus 73 anos de idade, falou sobre a mudança nos contratos atualmente com a chegada dos streamings:

- Hoje em dia, como os streamings e a própria TV aberta estão contratando por obra, os planos têm que ser deles, não nossos. Se tiverem algum plano para mim e as condições forem boas, eu farei com o maior prazer.

Fagundes está novamente no Vale a Pena Ver de Novo, com Bruno Mezenga, na novela o Rei do Gado e fala de suas expectativas para voltar aos palcos no Rio de Janeiro. O ator está em cartaz no Teatro Clara Nunes, com a peça Baixa Terapia, de sexta a domingo.