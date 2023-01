Conor McGregor sobre grave acidente e diretor de Avatar mostra apoio ao esportista: Agradeça muito esse sinal de Deus

27/01/2023 | 15:11



Nesta sexta-feira, dia 27, o lutador de MMA Conor McGregor foi atingido por um carro enquanto andava de bicicleta. O lutador postou em seu Instagram registros dos momentos após o acidente.

Conor, de 34 anos de idade, relata que poderia ter morrido, mas, felizmente, está tudo bem. O lutador aparece abalado e tremendo no vídeo, e também mostra sua calça resgada e um machucado na perna. Na gravação, um homem pode ser ouvido ao fundo pedindo desculpas diversas vezes, e McGregor responde que está tudo bem.

Sofri uma batida de um carro agora mesmo. Uma armadilha por causa do sol, o motorista não podia me ver. O carro passou por mim em velocidade total. Obrigado Deus, não era a minha hora. Obrigado luta livre e judô também. Ter uma consciência no acidente salvou minha vida.

O diretor de Avatar, Garrett Warren, comentou na publicação de Conor, celebrando que o lutador está bem:

É necessário um ajuste de dublê ali. Eu me pergunto o quão rápido ele estava indo? O carro parecia muito longe quando parou, então tinha que estar em uma boa velocidade. Isso é incrível! Agradeça muito esse sinal de Deus.