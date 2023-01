Poder Curinga: Cara de Sapato garante benefício em segunda semana do BBB23

27/01/2023 | 15:10



Nesta sexta-feira, dia 27, o atual líder do BBB23, Cara de Sapato, garantiu mais um benefício. O brother conseguiu o Poder Curinga e vai poder vetar alguém do próximo paredão. O benefício é conquistado através do card do poder, que funciona como um leilão, e o dono do maior lance com estalecas vence.

Pelo visto a sorte está a favor do brother esta semana, né?

No último sábado, dia 20, Tina foi quem conquistou o Poder Curinga durante a primeira semana do programa. A sister fez o maior lance e conquistou o benefício, que é uma das novidades desta edição, garantindo o voto peso dois.