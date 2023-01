Camilla de Lucas desabafa após não conseguir comprar ingresso para show do RBD: Lá se foi meu sonho

27/01/2023 | 15:10



Após falar que estava passando por momentos de tensão para conseguir o ingresso para o show do RBD, Camilla de Lucas desabafou ao não conseguir garantir a entrada. A ex-BBB compartilhou a tristeza em seu Twitter, nesta sexta-feira, dia 27.

Camilla publicou um vídeo em que comenta que seu sonho foi por água abaixo e se lamenta por não poder orgulhar sua versão mais nova:

- O que vou falar para a jovem Camila? Que já fez cartinha? Que gastou caneta colorida, de brilho? Que estragou os dentes comprando chiclete para ter figurinha de RBD. O que vou dizer para ela agora?

O grupo mexicano que foi sucesso nos anos 2000 fará três apresentações no Brasil, com cinco dos integrantes originais. Maite Perroni, Anahí, Dulce Maria, Christopher Von Uckermann e Christian Chavez farão uma turnê de reunião da banda após mais de dez anos do anúncio do término.

Como diria Diego Bustamante: os fãs estão loucos, loucos...

Os shows estão programados para acontecer nos dias 17 e 18 de novembro em São Paulo, e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Mas os ingressos para as apresentações do RBD se esgotaram em poucos minutos. Em menos de meia hora internautas reclamaram que já não tinhamm mais entradas para venda online. Até o momento, o segundo dia de São Paulo não teve as vendas liberadas.

No Twitter, declarações de fãs que se estressaram e choraram por não conseguirem os ingressos têm chamado a atenção. Tiveram até mesmo brigas entre o público em bilheterias. Muitos internautas também estão reclamando do número de apresentações no país, já que a novela e o grupo fizeram muito sucesso no Brasil e ainda assim apenas três dias foram disponibilizados.