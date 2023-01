Calça de Harry Styles rasga em show e Jennifer Aniston acompanha tudo de pertinho

27/01/2023 | 14:10



Harry Styles é um artista super completo e que adora entregar um show performático para os seus fãs. E durante a noite da última quinta-feira, dia 26, o cantor se apresentou na Califórnia, nos Estados Unidos, e seu primeiro amor famoso estava na plateia acompanhando tudinho.

Pois é, o cantor já falou anteriormente, quando ainda fazia parte do One Direction, que era apaixonado por Jennifer Aniston - sua primeira paixão platônica famosa. E agora, anos depois, a atriz de Friends foi assistir de pertinho um show do jovem.

Mas o que Aniston, Harry e nem os fãs estavam esperando era que em determinado momento da apresentação a calça de couro do bonitão rasgasse. A reação do susto que ele levou por conta disso, claro, viralizou nas redes sociais.

Apesar do susto e de estar com a cueca à mostra para todos, Harry Styles colocou uma toalha preta na frente e terminou a música que estava cantando. Além da reação dele viralizar, muitos fãs relembraram o episódio em que Ross, namorado de Rachel, interpretado por David Schwimmer em Friends, aparece com calças de couro e o quanto o episódio foi engraçado também.