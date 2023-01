Jay Leno sofre acidente de moto e quebra clavícula, além de fraturar duas costelas

27/01/2023 | 13:10



Parece que Jay Leno está passando por um período complicado. Logo depois de se recuperar do incêndio que lhe causou graves queimaduras faciais, o ex-apresentador do The Tonight Show, atualmente apresentado por Jimmy Fallon, teve mais um problema. De acordo com o TMZ, aos 72 anos de idade, ele sofreu um acidente de moto e teve múltiplas fraturas.

O episódio aconteceu no dia 17 de janeiro, mas não tinha sito mencionado até agora. Leno estava no comando de uma antiga motocicleta e sentiu cheio de vazamento de combustível. Quando parou no estacionamento para verificar a situação, não viu o fio que estava no local e ficou pendurando antes de cair do veículo.

Sem que eu notasse, um cara tinha um fio pendurado no estacionamento, mas sem nenhuma bandeira pendurada nele. Então, você sabe, eu não o vi até que fosse tarde demais. Apenas me pendurou no varal e, bum, me derrubou da moto. A moto continuou andando e você sabe como isso funciona, contou.

Jay completou dizendo que está bem, mas ainda se recuperando após quebrar a clavícula, duas rótulas e fraturar duas costelas.