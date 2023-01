Filha de Kim Kardashian, North West vai estrear como dubladora

27/01/2023 | 13:10



Mais uma estrela do clã-Kardashian está surgindo! A primeira filha de Kanye West e Kim Kardashian vai estrear nos cinemas com uma participação no segundo filme do desenho Patrulha Canina. De acordo com o TMZ, a jovem de apenas nove anos de idade vai dublar um dos personagens do longa.

Assim como na primeira produção, lançada em 2021, Kim vai continuar interpretando a voz de Delores. E como filho de peixe, peixinho é, outro membro da família também vai participar do filme: o pequeno Saint, de sete anos de idade, segundo filho de Kanye e a Kardashian.

Mãezona dentro e fora do trabalho...

Mostrando que é uma mãe-coruja e que gosta de mimar os filhos, Kim Kardashian compartilhou recentemente as fotos do aniversário de cinco anos de idade de Chicago. Nas imagens, a socialite mostrou como não tem festa pequena no clã. De tema Chichi, como a mãe a apelidou, ela escolheu Hello Kitty.