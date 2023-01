Homem é preso com carro roubado em Santo André

Da Redação



27/01/2023 | 13:09



A PM (Polícia Militar) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (27), um homem suspeito de receptar um carro roubado em Santo André.

De acordo com os militares, a placa do veículo modelo Jeep Compass já estava no ''''radar'''', uma vez que o carro havia sido roubado na última quinta-feira (26) no bairro Jardim Irene. Ao perceber que seria abordado, o suspeito tentou fugir, mas acabou parado pelos policiais.

O caso foi registrado no 6º DP de Santo André e o veículo será devolvido ao proprietário após a perícia. O rapaz permaneceu à disposição da Justiça.