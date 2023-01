Tudo o Que Respira: documentário nomeado ao Oscar estreia em 7 de fevereiro na HBO Max

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/01/2023 | 12:55



Tudo o Que Respira, dirigido por Shaunak Sen e que concorre ao Oscar na categoria de Melhor Documentário, estreia em 7 de fevereiro na HBO Max, e dia 08 de fevereiro, às 23h, na HBO. A produção foi lançada nos cinemas Arthouse em todo o Brasil pela Submarine Deluxe e Sideshow.

Com estreia no Festival de Cinema de Sundance e selecionado como o vencedor do Prêmio do Júri na Competição Mundial de Documentários de Cinema em 2022, Tudo o Que Respira segue dois irmãos que dirigem um hospital de aves dedicado ao resgate de papagaios negros feridos em Nova Deli, na Índia, uma das cidades mais populosas do mundo. À medida que a toxicidade ambiental e a agitação civil aumentam, a relação entre a família e os papagaios negligenciados formam uma crônica poética da ecologia em colapso e aprofunda as linhas de falha social.

Em maio de 2022, Tudo o Que Respira tornou-se o primeiro a ganhar os prêmios de Melhor Documentário tanto em Sundance quanto em Cannes. Desde então, o filme conquistou os principais prêmios da temporada, ganhando o prêmio de Melhor Documentário no Gotham Awards; quatro estatuetas IDA – incluindo Melhor Documentário; e duas categorias de Olho de Cinema – incluindo Destaque em Documentário.