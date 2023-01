Idoso é socorrido por helicóptero da PM após cair de telhado em Santo André

Da Redação



27/01/2023 | 12:49



Um idoso foi socorrido pelo helicóptero da PM (Polícia Militar, o Águia, depois de cair do telhado de uma casa em obras no bairro Vila Rica, em Santo André, na manhã desta sexta-feira (27).

Segundo as primeiras informações, ele ainda teria esbarrado em alguns fios e sofrido uma descarga elétrica durante a queda. O helicóptero pousou no meio de uma das ruas do bairro e levou a vítima até o hospital. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde.



A reportagem está em atualização.