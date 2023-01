Usando apenas blusa e calcinha, Simaria anuncia novidade para ficar mais próxima dos fãs

27/01/2023 | 12:10



Os fãs que quiserem as notícias mais quentinhas e em primeira mão sobre Simaria Mendes podem comemorar. A cantora anunciou na última quinta-feira, dia 26, que seus coleguinhas têm um novo meio de comunicação com ela, por meio de um grupo no Telegram.

Simaria compartilhou a novidade em um tweet, com uma foto usando apenas uma blusa e calcinha. Na legenda, a musa foi direta:

Vem para o meu grupo no Telegram.

Nos comentários, muitos fãs curtiram a ideia, mas algumas pessoas também provocaram a ex-dupla de Simone. Internautas sugeriram que a cantora ganharia mais criando uma conta no Onlyfans, rede de conteúdo adulto, já outros pediram para que ela lance músicas novas, que os fãs estão com saudades.