Angeline Jolie recebe documentos do FBI sobre investigação da briga com Brad Pitt que culminou no divórcio dos artistas

27/01/2023 | 12:10



Mais um capítulo sobre a polêmica briga entre Angelina Jolie e Brad Pitt! De acordo com o jornal Daily Mail, agora a atriz recebeu um pacote do FBI com mais de 100 páginas sobre a investigação da briga que ela teve com seu ex-marido em 2016 em um avião particular - e que foi o estopim do divórcio dos artistas.

O ator, de 59 anos de idade, está sendo acusado de jogar vinho e cerveja em sua ex e seus filhos, além de assediá-los, acusação que o astro de Hollywood nega. A investigação está em andamento devido à alegação da atriz, de 47 anos de idade, de que ela precisa de proteção contra seu ex.

O casal iniciou um romance em 2004 após filmarem Mr. e Mrs. Smith juntos. Eles se casaram em 2014 e se divorciaram após 25 meses. Desde então, os atores vêm brigando pela custódia de seus seis filhos: Maddox, de 21 anos de idade, Pax, de 19 anos, Zahara, de 18, Shiloh, que tem 16, Vivienne e Knox, de 14 anos de idade.