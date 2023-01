Conta de Luan Santana no Twitter é invadida por hacker

27/01/2023 | 11:10



Luan Santana acordou na manhã desta sexta-feira, dia 27, com um problema para resolver. Sua conta no Twitter foi hackeada e teve informações alteradas durante a madrugada.

O hacker mudou a bio do artista com o texto Cantor e Masturbador, como você vê na foto de capa desta matéria. Além disso, adicionou um emoji ao lado do nome.

O criminoso fez algumas publicações, esclarecendo de que se tratava de um ataque hacker. Ele conta que escolheu fazer isso de madrugada, por imaginar que, nesse momento, a equipe do cantor estaria dormindo.

Até o momento de publicação desta matéria, Luan não conseguiu restabelecer o controle da conta.