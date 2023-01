‘Nossa missão é buscar justiça, ainda tenho esperança’, diz pai de vítima do incêndio da Boate Kiss

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



27/01/2023 | 10:29



O incêndio que atingiu a boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, completa 10 anos nesta sexta-feira (27). A tragédia deixou mais de 630 pessoas feridas e 242 mortos, entra eles o andreense Rafael Carvalho, 32 anos, que visitava amigos na cidade.

Uma década depois, familiares e amigos das vítimas ainda esperam por Justiça. Em agosto do ano passado, os quatro réus condenados pelo caso, em dezembro de 2021, foram soltos, após a 1ª Câmara Criminal do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) anular o júri, após acolher parte dos recursos das defesas.

Atualmente, o processo aguarda a conclusão de diligências para que a 2ª Vice-presidência do TJ-RS decida se os recursos movidos pela acusação e pelas defesas serão admitidos.

Pai do andreense morto na tragédia, Paulo Carvalho, 72, diz que ainda acredita em justiça. “É muito doloroso todo esse processo, vivemos uma segunda tragédia com a impunidade do caso. É uma perda irreparável e a justiça irá trazer algum sentido para nós. A nossa missão é buscar justiça, ainda tenho esperança”, desabafa.

Ao lado da esposa e mãe de Rafael, Fátima Oliveira Carvalho, 69, o andreense participa em Santa Maria da programação especial que marca os 10 anos do incêndio.

Promovido pela AVTSM (Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria), em conjunto com o Coletivo Kiss: Que Não Se Repita e o Eixo Kiss do Coletivo de Psicanálise de Santa Maria, a programação possui diversos painéis de discussão e homenagens que irão acontecer na Praça Saldanha Marinho, região central do município. “Venho quase todos os anos para Porto Alegre e Santa Maria, seja para acompanhar o julgamento ou para participar de eventos do tipo. São ações importantes de acolhimento aos sobreviventes e aos familiares”, diz o pai.

PRODUÇÕES NACIONAIS

Nesta semana, duas produções sobre o incêndio na boate Kiss foram lançadas: a série documental “Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria”, no Globoplay e a minissérie “Todo dia A Mesma Noite”, na Netflix, baseada em um livro-reportagem da jornalista Daniela Arbex, lançado em 2018.

As produções mostram, em cinco episódios cada, de forma ficcional o que aconteceu na noite de 27 de janeiro de 2013 e focam na busca por justiça dos sobreviventes e dos pais das vítimas.

Por mais doloroso que seja assistir algumas cenas, é muito importante esses conteúdos sejam lançados, porque retrata a nossa luta por justiça ao longo dos anos. Até agora assisti alguns pedaços da minissérie da Netflix, inclusive a parte em que retrata a nossa família. Ainda não continuei”, finaliza.