Depois de lancha pegar fogo, ex-bailarina do Faustão é resgatada: Foi tudo muito rápido

27/01/2023 | 10:10



Natacha Horana passou por um baita susto na última quinta-feira, dia 26. Isso porque a lancha que a ex-bailarina do Faustão estava pegou fogo.

De acordo com o jornal Metrópoles, a musa da Gaviões da Fiel tinha alugado o barco para passear com as amigas pela ilha Fernando de Noronha, em Pernambuco. Contudo, as coisas saíram do controle e elas precisaram ser socorridas por pescadores.

Eu e mais duas amigas fechamos o barco hoje para passear e do nada começou a pegar fogo. Muita fumaça, foi tudo muito rápido. Graças a Deus um barco de pesca estava perto e veio rápido nos socorrer. Estamos no hospital, porque inalamos muita fumaça, contou.

Eita!