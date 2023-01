Volta de Fred Nicácio causa incômodo, Bruna diz que não vai soltar a mão de Gabriel e paredão vai se formando; veja o que rolou na madrugada do BBB23

27/01/2023 | 09:10



A volta de Fred Nicácio deu uma chacoalhada no jogo! O brother já chegou com o pé na porta, contando a todos as cenas privilegiadas da casa que viu direto do Quarto Secreto, onde estava confinado com Marília - a primeira eliminada do programa. Com isso, a madrugada foi marcada por várias conversas entre os grupos na busca por estratégias.

Nicácio voltou causando

Como você viu no programa ao vivo da última quinta-feira, dia 26, a volta de Fred Nicácio surpreendeu muitos brothers, inclusive Gabriel - com quem o médico teve uma desavença antes de ir para o Quarto Secreto.

Sabendo dessa picuinha entre eles, o público estava muito ansioso para ver a reação do rapaz com a volta do rival. E veio aí!

Inclusive, a situação não anda nada fácil para Gabriel Fop. O rapaz está se articulando para fugir do paredão, mas até agora não teve muito sucesso em conseguir conquistar aliados.

Ainda assim, durante conversa no gramado, Bruna Griphao disse que não vai soltar a mão do rapaz.

Fred, por sua vez, já chegou conversando com o grupo sobre a possibilidade de todos irem em Gabriel. Ele revelou que ouviu conversas que indicam que até mesmo as pessoas do outro grupo votariam em Fop.

Cara de Sapato na liderança

Depois de uma prova emocionante, Antonio, Cara de Sapato, se tornou o líder da semana. O atleta já causou polêmica logo na hora de formar seu VIP, já que deixou Bruna Griphao para trás. A sister até chegou a fazer brincadeira com o assunto, mas parece que realmente levou para o coração.

Quando estava na sala, conversando com o líder, ela disse:

- Dormiu no meu quarto todos os dias da semana, comeu toda a minha comida... É inacreditável a ingratidão da sua parte, tá ligado?

E ele rebateu:

- É chato, mas é isso aí.

Em seguida, Bruna começa a fingir um choro e arranca gargalhadas dos brothers.

No entanto, quando estava sozinha conversando com Larissa, a atriz deu a entender que realmente se incomodou com o amigo. Primeiro, Bruna reclamou com Larissa após a jovem preferir fazer a Prova do Líder com Fred Nicácio.

- Que raiva que eu tô! Ela me desestabilizou muito. Entrei na prova com raiva. [...] Primeiro era para eu vetar não sei o que, depois veta mais um, aí entra o Fred com a minha melhor amiga... Já tô ligada na tua. Ainda tem o Papato, que não me colocou [no VIP]. Ele é um traíra, porque eu coloquei ele. Ainda tem a Domitila, disse Griphao.

Então Larissa respondeu:

- Respira fundo! A vida não é só flores.

Um tempo depois, Larissa voltou a conversar com a amiga e se desculpou por ter feito a prova com Nicácio.

- Parecia que você preferia o Fred do que eu, disse Bruna.

- Claro que não! Você é a minha primeira opção. Tô contigo, já te falei. Do início ao fim, rebateu Larissa.

Enquanto isso, o líder já está definindo em quem irá votar essa semana. Ao montar a estratégia com seu grupo, ele apontou os nomes de Cristian e Cezar, mais conhecido por eles como Black.

Fogo no parquinho!