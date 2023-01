Neymar Jr. vai ser intimado a depor como testemunha em investigação de lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem

27/01/2023 | 09:10



É eita atrás de vixe! De acordo com o jornal Metrópoles, Neymar Jr. vai ser intimado a depor como testemunha em um processo realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal que investiga crimes de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro.

Ainda segundo o veículo, nesta sexta-feira, dia 27, a ação já prendeu três pessoas, e tem o empresário Eduardo Rodrigues como mira. Atualmente foragido, o homem se apresenta como Eduardo Joia e tem uma empresa especializada no design de acessórios feitos com ouro e diamantes.

E onde o jogador de futebol entra nisso tudo? Eduardo publicou uma foto no Instagram ao lado de Neymar quando entregou um colar de ouro branco cravejado de diamantes, que custa cerca de 100 mil reais. A nota fiscal foi emitida no nome do atleta, em março de 2019, por uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro.