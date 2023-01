Dead Space e mais: confira os jogos aguardados para 2023

Tamara Sanches

Do 33Giga



27/01/2023 | 08:55



O remake de Dead Space começa a ser liberado para o público hoje (27) e promete diversas novidades em comparação à versão original. Mas este não é o único game esperado pelos fãs. Existem diversos outros lançamentos de jogos aguardados para 2023. Quer saber os detalhes e datas de estreia dos principais deles? Confira a lista abaixo!

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Dead Space

O jogo de terror espacial contará com recursos como gráficos modernos e áudio atualizado. Na história, o personagem principal, Isaac Clarke, terá que combater uma ameaça extraterrestre e lutar por sua sobrevivência. De acordo com o diretor criativo Roman Campos-Oriola, o objetivo do remake é que os fãs redescubram Dead Space e, ao mesmo tempo, possam encontrar semelhanças com a versão original. O game está disponível a partir de hoje (27) para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Hogwarts Legacy

A novidade, ambientada no primeiro mundo apresentado nos livros de Harry Potter, irá permitir que o jogador explore criaturas mágicas, crie poções, domine feitiços e muito mais. A estreia também está próxima: 10 de fevereiro. Estará disponível nas plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Star Wars Jedi: Survivor

Com muita ação e aventura, esta sequência continuará a história do protagonista Cal Kestis, que precisará lutar contra as forças do Império das Sombras. O lançamento está previsto para 17 de março e poderá ser adquirido para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Resident Evil 4

Outro remake de terror bastante aguardado pelos fãs. Esta versão de Resident Evil 4 promete surpreender, com câmera em terceira pessoa, gráficos atualizados e muito mais. A novidade chegará em 24 de março, para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Dead Island 2

Após vários adiamentos, o game com zumbis e humor ácido promete chegar neste ano – e o público já pode esperar por combates brutais. Dead Island 2 está previsto para 28 de abril, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça

O jogador deverá controlar os vilões do grupo, como Arlequina e Tubarão-Rei, contra a Liga da Justiça. O lançamento está marcado para 26 de maio. Estará disponível nas plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Marvel’s Spider-Man 2

Nesta sequência, Peter Parker e Miles Morales lutarão contra Venom. O game não recebeu muitos detalhes até o momento, porém, já se sabe que o lançamento está programado entre os meses de setembro e novembro, para PlayStation 5.

Outras novidades

Além de Marvel’s Spider-Man 2, alguns lançamentos de jogos aguardados para 2023 ainda não têm data de estreia confirmada, como Street Fighter 6 e The Expanse: A Telltale Series. E aí, o seu game favorito está na lista?