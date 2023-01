Bruna Marquezine curte comentário que detona Pedro Scooby e se solidariza com Luana Piovani

27/01/2023 | 08:11



Mulheres unidas? Parece que sim. Logo depois que todo o bafafá de Luana Piovani e Pedro Scooby tomou um novo rumo, algumas celebridades se solidarizaram com a apresentadora - e Bruna Marquezine foi uma delas.

Tudo começou quando Piovani divulgou nas redes sociais que estava sendo processada por Scooby. O surfista estaria tentando conseguir a guarda dos filhos do ex-casal, além de fazer com que a loira parasse de expor a vida pessoal na web. Contudo, para isso, Luana afirmou que Pedro anexou fotos nuas dela nas papeladas do caso.

Não demorou muito que os famosos se pronunciassem sobre o assunto. A atriz Suzana Pires, por exemplo, detonou o ex-BBB.

É jogar muito baixo quando você usa fotos nua da mãe dos seus filhos em um processo para descredibiliza-la e calá-la!, escreveu no Twitter.

Em seguida, Marquezine curtiu a publicação de Suzana, dando apoio à Piovani.