Prefeitura inicia construção de ecoponto no Parque Miami, em Santo André

Da Redação



26/01/2023 | 20:34



A região do Parque do Pedroso, a maior área de proteção ambiental de Santo André, vai ganhar um ecoponto para que a população possa descartar corretamente diversos tipos de resíduos. A nova unidade, batizada de Estação de Coleta Miami, começou a ser construída nesta semana na Rua Pintassilva, no Parque Miami.



Este será o segundo ecoponto implantado em uma unidade de conservação – em 2014, foi inaugurada a Estação de Coleta Paranapiacaba. A EC Miami fica praticamente em frente ao Parque do Pedroso. Portanto, o equipamento contribuirá para a preservação do meio ambiente, diminuindo o volume de resíduos que poderiam ser jogados em áreas verdes. O ecoponto está sendo construído pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com o apoio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O investimento total é de mais de R$ 6 milhões, com financiamento pela CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).