Justiça torna diretor de escola de Santo André réu em ação por homofobia

Da Redação



26/01/2023 | 20:29



A Justiça de Santo André aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Daniel Bellucci Contro, diretor-geral do Colégio Liceu Jardim, em Santo André, e o tornou réu em ação que é acusado de homofobia. A pena para o crime de preconceito de raça ou de cor varia de um a três anos de detenção. Na denúncia do MP local, a promotora Rosinei Saikali afirma que “o denunciado (Daniel Bellucci) praticou, induziu e incitou a discriminação e preconceito contra ciganos e homossexuais, associando tais pessoas a pornografia, menosprezo com a família, problemas de saúde e desenvolvimento das crianças”.

IDEOLOGIA DE GÊNERO

Na época, Contro fez críticas à chamada “ideologia de gênero”, que é um termo popularmente usado para definir ideias relacionadas ao público LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Queer, Intersexo e Assexuais). O encontro tinha a intenção de discutir os desafios da retomada das aulas presenciais após a pandemia com pais e responsáveis de estudantes do 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental da escola em que Contro trabalha.

O Diário tentou contato com Daniel Contro, suas advogadas e o Colégio Liceu Jardim, mas ainda não obteve respostas. O espaço está aberto para manifestação.