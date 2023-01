São, São Paulo. 9 de julho de 1954. A ‘prata’ de Utinga... ...ilumina os céus... ...e chega ao ABC em formação.

Ademir Medici

27/01/2023 | 07:30



Naquela fria noite de inverno

Texto: Antonio de Andrade

Menos de um ano após sua inauguração (27 setembro de 1953) a TV Record estava presente nas solenidades do IV Centenário da cidade de São Paulo.

Na noite de 9 de julho de 1954 um acontecimento inédito marcaria o auge das festividades: a “Chuva de Prata”.

Uma multidão, concentrada no Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá e arredores, teve a oportunidade de assistir um espetáculo surpreendente.

Uma esquadrilha da FAB sobrevoou o centro da cidade despejando toneladas de pequenos triângulos prateados, os quais eram iluminados por uma rede de holofotes antiaéreos do Exército Brasileiro.

O efeito visual era impactante. Os triângulos, graças à sua leveza, rodopiavam lentamente refletindo e cintilando o céu na fria noite do inverno paulista.

A Wolff, empresa patrocinadora do espetáculo produziu os triângulos na Laminação Nacional de Metais, empresa sediada em Utinga, Santo André, e de propriedade de Francisco Matarazzo Sobrinho, mais conhecido por Baby Pignatari.

No mesmo local funcionou, de 1942 a 1949, a “Companhia Aeronáutica Paulista”, empresa também pertencente ao grupo Pignatari. Nesse período, em pleno Vale do Tamanduateí, 777 aviões “Paulistinha” foram construídos.

TRIÂNGULO. O escudo paulista nos papelotes de alumínio soltos pela esquadrilha da FAB em 9 de julho de 1954: efeito impactante

ENQUANTO ISSO...

Mais um pouco da obra de Cristiane Carbone, que está expondo quadros no interior da Catedral da Sé, dentro dos festejos de aniversário da cidade.

A entrevista de Cristiane e da amiga Cecília Camargo ao DGABC-TV pode ser conferida no site do Diário (www.dgabc.com.br), no "face" da "Memória" (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 2 e 3 – Reproduções: Cecília Camargo

DE SÃO PAULO A MAUÁ. Cristiane Carbone, o quadro com a pintura da antiga igreja da Sé e a pedra de 1925 no Centro de Mauá assinalando um serviço inicial do sistema hidráulico da jovem cidade

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 27 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8294

MANCHETE – Itamar manda devolver imposto compulsório.

O imposto sobre a compra de automóveis e combustíveis foi cobrado durante o governo José Sarney.

MAUÁ – A Prefeitura firma convênio com o Banco Mundial para construir uma escola ecológica e Cidade da Criança na Gruta Santa Luzia.

“O projeto foi inspirado na Cidade da Criança, de São Bernardo”, informava o secretário de Obras, José Carlos Agnello.

CULTURA & LAZER – Teatro Municipal de Santo André fechado para reformas; Augusto Maciel escolhido coordenador da programação de teatros, função por ele já exercida entre 1986 e 1988, na gestão anterior de Newton Brandão.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Itacaré (BA), Lupionópolis (PR) e Pedro Leopoldo (MG).

SANTOS DO DIA

Ângela Merici

Jorge Matulaitis

Sava da Sérvia

HOJE

Dia da Elevação do Brasil a Vice-Reinado (1763). Terminava o Governo-Geral, com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro.

Dia do Orador

Em 27 de janeiro de...

1918 - O italiano Attilio Santarelli, no Brasil desde 1905, mudava-se para São Caetano, onde montou um armazém de secos e molhados e, mais tarde, uma padaria na rua Heloisa Pamplona. Seus descendentes seguiriam no ramo de cinemas.

1953 - Inaugurado, em Santo André, o Hotel e Restaurante Cavalo Branco, na Avenida 15 de Novembro, esquina com a Avenida D. Pedro II, atual sede da Associação Comercial e Industrial de Santo André. Era seu proprietário o Dr. Hugo de Macedo.

1983 – Antonio Carlos Girelli, o querido Tite, eleito presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André).

2013 — Duzentas e quarenta e duas pessoas morrem no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS).