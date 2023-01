DGABCMIX traz as principais dicas culturais da região para o fim de semana!

Coluna Social



26/01/2023 | 15:00



São Bernardo

A nova atração confirmada na 5ª edição do Festival de Verão, promovido pela Prefeitura de São Bernardo, é a cantora Paula Fernandes!

A sertaneja sobe ao palco da Esplanada do Paço Municipal no dia 4 de fevereiro (sábado). Confira a programação completa do evento:

SÁBADO (28/1)

14h – Abertura dos portões e programação com DJ

16h – D´luca e Gabriel

18h – Yasmin Santos

20h – João Neto e Frederico

DOMINGO (29/1)

14h – Abertura dos portões e aulão de Zumba

16h – Banda Cólica Renal (Mamonas Assassinas Cover)

18h – Raffa Augusto

20h – Jads e Jadson

SÁBADO (4/2)

14h - Abertura dos portões e programação com DJ

14h40 – Luca Latorre

16h – Lorena Alexandre (Marília Mendonça Cover)

18h – Pixote

20h – Paula Fernandes

DOMINGO (5/2)

14h – Abertura dos portões e aulão de Zumba

14h40 – Lippe Rodrigues

16h – Natiare Azevedo e Fernando Pego (Sandy e Junior Cover)

18h – Maria Cecília e Rodolfo

20h – Rionegro e Solimões

Diadema

As piscinas do Clube Mané Garrincha estão abertas para a recreação com muita programação e diversão para Diadema aproveitar o verão!

O Projeto Férias Água Viva neste ano acontecerá até o dia 5 de fevereiro, de quarta à domingo das 10h às 16h. A participação desse projeto será aberta para todos os munícipes da cidade, ou seja, não será necessário a apresentação da carteirinha do clube e o exame dermatológico será disponibilizado no local tendo validade SOMENTE PARA O DIA DE USO. Nesses dias, serão realizadas atividades de recreação para todas as idades, como aulas de hidroginástica em alguns horários específicos, brincadeiras, brinquedos infláveis e caiaque para melhor diversão. ? Os trajes obrigatórios para o uso das piscinas serão maiô, biquíni, sunga (exceto da cor branca). ? Não será permitida a entrada de alimentos e bebidas de qualquer tipo dentro da área da piscina.

? Não é necessário inscrição nem carteirinha nesse período.

?? Até 5 de fevereiro , d e quarta-feira à domingo, das 10h às 16h.

?? Rua dos Cariris, 195 - Piraporinha.





São Caetano

Sesc Verão 2023 recebe o público de São Caetano do Sul sob o tema “Pratique onde estiver! Como quiser!”. A 28ª edição do tradicional evento conta com diversas atividades gratuitas, realizadas pela unidade do Sesc São Caetano, em espaços públicos. Confira a programação do Sesc São Caetano no Sesc Verão:

Aulas Especiais Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554 – Santa Paula KUNG FU Com Associação Tan Lan de Kung Fu 1 e 8/2, quartas das 8h às 9h / 15h às 16h / 18h às 19h * Aulas abertas de Kung Fu, com a proposta de desenvolvimento integral do praticante, a partir de técnicas corporais que envolvem o combate e a disciplina. KETTLEBEL Com Abajur Eventos 2 e 9/2, quintas das 8h às 9h / 11h às 12h / 15h às 16h / 18h30 às 19h30 * Aulas abertas de Kettlebel, um equipamento muito usado em treinamento de movimentos do levantamento de peso. A pegada facilita o aprendizado e um trabalho mais intenso em termos de potência, permitindo uma grande variedade de movimentos mais amplos e cíclicos, como o balanço e o trabalho do core. RITMOS com Diolino Brito e Vilson Malaquias 4 e 11/2, sábados das 9h30 às 10h30 7/2, terça das 8h às 9h / 11h às 12h / 15h às 16h / 18h30 às 19h30 * Aulas abertas que valorizam os ritmos e danças do Brasil. CAPOEIRA Com Mestre Diolino Brito 6/2, segunda das 8h às 9h / 15h às 16h / 18h às 19h * Aulas abertas que proporcionam os ensinamentos da capoeira, valorizando suas tradições, seus ritmos e seus fundamentos na cultura. Oficinas/Circuito/Recreação Espaço Verde Chico Mendes - Av. Fernando Simonsen, 566 - Cerâmica Parque Provincia de Treviso - Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83 - Fundação GINÁSTICA ACROBÁTICA com Pamela Pires e New Workout - Espaço Verde Chico Mendes De 30/1 a 3/2, segunda a sexta das 10h às 12h / 15h às 18h 4/2, sábado das 9h às 16h - Parque Província de Treviso 5/2, domingo das 9h às 13h * Oficina de ginástica acrobática, a mais nova modalidade da FIG. É caracterizada pela execução de exercícios de força e equilíbrio. É um esporte bonito, dinâmico e espetacular para homens e mulheres. Proporciona atividades lúdicas que favorecem o bem-estar, auxiliando na melhora da coordenação motora, do equilíbrio e da flexibilidade. RECREAÇÃO ESPORTIVA Com educadores Sesc - Espaço Verde Chico Mendes De 30/1 a 3/2 segunda a sexta, das 15h às 19h 4/2, sábado das 9h às 16h - Parque Província de Treviso 5/2, domingo das 9h às 13h * Recreação com materiais esportivos do Sesc. Através dos jogos, das brincadeiras, danças e esportes coletivos, essa atividade proporciona o desenvolvimento da cidadania, ética e cultura. Além de promover o convívio e a diversidade. CIRCUITO LÚDICO com Fabricio Cavalcante Espaço Verde Chico Mendes De 30/1 a 3/2 segunda a sexta, das 9h às 19h 4/2, sábado das 9h às 16h * Oficina com pinturas artísticas de um circuito de brincadeiras lúdicas no chão do Parque Chico Mendes, em São Caetano do Sul. FUTMESA com New Workout Espaço Verde Chico Mendes De 30/1 a 3/2, segunda a sexta das 10h às 12h / 15h às 18h Dia 4/2, sábado das 9h às 16h * Oficina de futmesa, uma nova modalidade desportiva, a meio caminho entre o tênis de mesa, futebol e o futvolei. As partidas são em duplas, cada dupla pode dar até 3 toques na bola, a bola não pode ser tocada com as mãos e braços, caso isso ocorra o ponto é do adversário. GINÁSTICA ACROBÁTICA Com Pamela Pires Espaço Verde Chico Mendes 4/2, sábado das 14h às 16h * Apresentação esportiva e vivência.

O Sesc Verão, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo, visa incentivar e promover a adoção de um estilo de vida mais ativo por meio da prática regular de atividades físicas. Em 2023, chega a sua 28ª edição, com o tema “Pratique Onde Estiver! Como Quiser!”.

A proposta convida o público de todas as faixas etárias a participarem da diversificada programação de atividades físico-esportivas oferecidas gratuitamente em todas as unidades do Sesc no Estado de São Paulo e, a partir desta experiência, criar uma rotina de movimento que impacta positivamente o bem-estar geral e qualidade de vida. Desta maneira, o público terá à disposição diversas atividades, reforçando a necessidade da reocupação, apropriação e reconhecimento de espaços que possibilitem a prática, mantendo o olhar cuidadoso para a diversidade, acessibilidade e acolhimento dos variados públicos.

“A convivência sempre foi característica fundamental das ações oferecidas pelo Sesc em mais de 76 anos de atuação. Após longo período de restrições devido às políticas de distanciamento social e cuidados sanitários por conta da pandemia, retomar o convívio presencial, partilhando momentos e vivências comuns, nos traz grande satisfação”, afirma Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc SP. “As práticas esportivas são oportunidades de realizar encontros, estimulando uma vida ativa e o desenvolvimento integral dos sujeitos, em âmbito pessoal e coletivo. Nesse aspecto, a interação das pessoas, seja nas unidades do Sesc presentes no estado de São Paulo ou nos espaços públicos em que ocorrem as atividades do Sesc Verão, propiciam, de maneira democrática e respeitosa, o contato com a diversidade presente em sociedade”, complementa Miranda.

A programação, que ocorre nas 40 unidades do Sesc no estado, espaços públicos, estações de Metrô (capital paulista), e também no formato on-line, oferecerá ao público aulas abertas, cursos, apresentações, debates, workshops e vivências para todas as idades, que possibilitarão a experimentação de diversas modalidades esportivas, gerando novos conhecimentos e oportunidades para o contato com o esporte, enquanto fenômeno cultural e contemporâneo.

Vale ressaltar que, nesta edição do Sesc Verão, 11 unidades contarão com ambientações para a prática esportiva, criadas especialmente para o evento.

“Com o Sesc Verão 2023, o Sesc São Paulo busca oferecer maior variedade de atividades físico-esportivas para incentivar as pessoas a encontrarem a prática que melhor se encaixe no seu perfil e a se manterem em movimento dentro e fora das unidades. Por meio de uma programação intensa, diversificada e predominantemente presencial, queremos sensibilizar o público para os benefícios das atividades físicas, administrando bem o seu tempo, de forma a incluir esse momento de autocuidado no dia a dia”, destaca Carolina Seixas, gerente da gerência de desenvolvimento físico-esportivo.