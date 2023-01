Alec Baldwin e esposa estão desesperados com a possível prisão do ator

26/01/2023 | 15:10



Alec Baldwin foi indiciado pela morte de Halyna Hutchins no dia 19 de janeiro. O ator é acusado de ter disparado uma arma contra a colega de trabalho em outubro de 2021 durante os ensaios do filme Rust.

Agora, uma fonte afirmou à Us Weekly, revista norte-americana, que Alec e sua esposa, Hilaria Baldwin, estão desesperados com a possível acusação. O casal está casado desde 2012 e possui sete filhos.

Ele está tentando se manter forte, mas é um verdadeiro desafio para ele à medida que a escala dessa decisão se aprofunda. A simples ideia de cumprir pena na prisão deixa ele e Hilaria sentindo-se muito mal.

Caso seja condenado, o ator poderá passar até cinco anos na prisão. A defesa do astro comentou sobre a decisão da promotoria em um comunicado na semana passada.

Essa decisão distorce a trágica morte de Halyna Hutchins e representa um erro terrível do judiciário. O Sr. Baldwin não tinha a menor razão para achar que teria uma bala de verdade na arma ? ou em qualquer lugar do set de filmagem. Ele confiou nos profissionais com quem trabalhou, que lhe garantiram que a arma não tinha cartuchos reais. Vamos lutar contra essas acusações e vamos vencer.