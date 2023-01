Pedro Scooby recebe indireta de mãe de Luana Piovani após surfista abrir processo contra ex-esposa: - Quem cospe no prato que comeu é porco

26/01/2023 | 14:11



É eita atrás de vixe! Nesta quinta-feira, dia 26, logo depois que Luana Piovani colocou a boca no trombone e contou que Pedro Scooby a processou, a mãe da apresentadora, Francis Piovani, não deixou barato e saiu em defesa da filha. Isso porque o ex-BBB está tentando conseguir a guarda dos filhos do ex-casal, além de fazer com que a loira pare de expor a vida pessoal na web.

Nas redes sociais, Francis apareceu revoltada e deu aquela alfinetada em Scooby:

- Estou desorientada que vim fazer massagem que não estava marcada. Parei para respirar um pouco, pensar no sentido da vida e ver se entendo o porquê. Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio.

De acordo com o jornal Metrópoles, há dois processos abertos contra Luana. No primeiro, Pedro pede que Bem, Dom e Liz morem com ele no Brasil, ao lado da atual esposa Cíntia Dicker e a filha recém-nascida, Aurora. Vale lembrar que, até agora, as três crianças se dividem entre Portugal, com a mãe, e Brasil, com o pai.

Já no segundo processo, a apresentadora diz que Pedro a quer calar, indicando que ela pare de expor as tretas familiares na internet. A primeira audiência deve acontecer semana que vem.

- Para vocês entenderem porque ele [Scooby] está abrindo esse processo aqui: para ele aqui é muito mais fácil, o feminismo não existe, os direitos das mulheres aqui são quase irrisórios e pouquíssimo atendidos. Então, se por acaso eu parar de falar, vocês já sabem o por quê: mais um macho alfa conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas, disse Piovani.