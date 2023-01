Ju Massaoka deixa Ana Maria Braga sem graça ao mencionar namorado da apresentadora durante programa ao vivo

26/01/2023 | 14:11



Vamos combinar que não é novidade para ninguém que Ana Maria Braga está de relacionamento novo e anda feliz da vida por conta disso. O rapaz chamado Fábio Arruda é quem anda mantendo o sorrisão no rosto da apresentadora.

E durante a manhã desta quinta-feira, dia 26, Ana Maria Braga foi surpreendida por Juju Masaoka ao falar das madeixas do bonitão. Logo de cara, a apresentadora não compreendeu muito bem sobre o que de fato Ju estava falando, mas logo caiu na real que eram sobre os companheiros das duas terem pouco cabelo.

Gil do Vigor que estava aparecendo em um telão do cenário de Ana Maria Braga, nitidamente ficou surpreso e ao mesmo tempo sem reação com as falas da apresentadora.