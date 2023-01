Ticiane Pinheiro leva a filha caçula para conhecer a Record e se diverte: Achou todos os pés de frutas da emissora e degustou todos

26/01/2023 | 14:11



Não tem nada melhor do que acompanhar os pais no trabalho, né? E a apresentadora Ticiane Pinheiro provou isso ao levar a filha caçula para visitar a Record e os bastidores do Hoje em Dia. Manuella, de três anos de idade, foi vista se divertindo pela emissora com a mãe e amigos de trabalho, como Ana Hickmann, Cesar Filho e profissionais da produção.

Hoje a Manu foi conhecer o trabalho da mamãe. Ela não queria sair do estúdio, ficou brava quando teve que ir para o camarim e ficar me assistindo na tv, rs! Ela achou todos os pés de frutas da emissora e degustou todos, inclusive, na foto com os apresentadores, ela estava mais interessada em comer a romã do que olhar para a foto.

Será que temos uma mamãe-coruja? A apresentadora recebeu centenas de comentários de seguidores e amigos elogiando a filha, fruto de seu casamento com César Tralli.