Kéfera comemora aniversário em gravação de filme: Trintei em cena

26/01/2023 | 14:10



Kéfera Buchmann publicou no Reels de seu Instagram um momento fofo em equipe. No registro, Kéfera aparece gravando cenas para o seu próximo filme, mas no meio da filmagem, a equipe puxa parabéns, comemorando o aniversário da atriz.

Trintei em cena! Que felicidade passar meu aniversário fazendo o que eu mais amo nessa vida!

No post, a influencer comentou que o grupo estava gravando cenas para o filme Quarta Feira de Cinzas, que ainda não tem data de estreia, mas foi garantido que chegará às telonas.

Tá sendo uma delícia fazer esse filme com vocês! Mal posso esperar pra vocês conhecerem a Mima em Quarta Feira de Cinzas. Ainda estamos filmando, mas vai pros cinemas! Não sei quando, mas vai [risos].

Uma querida! Felicidades para a gata!