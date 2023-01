Luísa Sonza revelou que não tornaria público um namoro novamente: - A gente nasce sozinho e morre sozinho

26/01/2023 | 12:10



Após relacionamentos com términos conturbados, Luisa Sonza afirmou que não pensa levar a publico outro namoro novamente. A cantora, em entrevista a Zeca Camargo, revelou que espera manter seus próximos relacionamentos mais distantes da opinião dos outros.

- Depois do que passei em 2020, hoje em dia, se eu estou namorando, ninguém nem faz ideia.

A artista foi casada com Whindersson Nunes por dois anos e logo em seguida namorou, por quase um ano, Vitão. Nesse período, foi cogitado pelo fãs do youtuber que a cantora o teria traído com o cantor. Luísa foi vítima de ataques na web e chegou a se afastar das redes sociais por um tempo. Em 2021, a loira lançou Doce 22, álbum musical onde abordou seu estado emocional na época, cheio de shades para seu ex.

Ao ser questionado por Zeca Camargo sobre o aprendizado desses relacionamentos, Luisa Sonza disse perceber que no final era tudo sobre ela.

- A gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu achava que era a pessoa mais empoderada do mundo e quando vi estava completamente dependente, vivendo coisas tóxicas e até sendo tóxica. Acho que ficava dependente até desse caos. No final, isso não é sobre Vitão ou sobre Whindersson, é sobre a Luísa Sonza.