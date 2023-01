Proprietário de mansão de nove milhões de reais esclarece que não vendeu imóvel para Anitta: Essa casa é minha

26/01/2023 | 12:11



Após surgirem boatos de que Anitta teria comprado uma mansão que custa mais de nove milhões de reais na Zona Sul do Rio de Janeiro, o proprietário do imóvel se pronunciou para esclarecer a história. O engenheiro Antônio Freire revelou em conversa com o colunista Lucas Pasin que não vendeu e nem está negociando a casa para a cantora.

Acordei hoje e fiquei surpreso com essa notícia. Várias pessoas me perguntando. Essa casa é minha, se encontra alugada, e eu não fui sequer contatado pela Anitta ou equipe dela.

Ele ainda frisou que a casa já está ocupada por um casal que a aluga e pretende realizar a compra.

Tem um casal já morando na minha casa. Ela está alugada. Esse casal tem a intenção de comprar, e nós já temos um valor negociado que está superior ao que foi divulgado. O casal ficou desesperado, né? Estavam até acionando o advogado deles. Eu não poderia nunca fazer isso se já tenho um acordo com eles.

O engenheiro finalizou revelando que os boatos sobre a mudança da artista para o bairro de São Conrado causaram preocupação na vizinhança.

Os vizinhos ficaram apavorados. Acharam que se a Anitta mudasse para lá faria megafestas. E é uma rua muito exclusiva, com perfil residencial. São pessoas de alto poder aquisitivo que prezam pela paz. Você não ouve uma buzina na rua. Causou um alvoroço, muitas ligações, todo mundo me perguntando.