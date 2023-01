Borboletário de Diadema abre para ‘visita técnica’ neste sábado (28)

Da Redação



26/01/2023 | 06:14



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema realizará “visita técnica”, no próximo sábado (28), das 13h às 15h, no Borboletário. Para participar há necessidade de fazer inscrição antecipada pelo e-mail educambientaldiadema21@gmail.com.



Com quase 18 anos de existência, o Borboletário de Diadema foi pioneiro na Região Metropolitana de São Paulo e contabiliza ao todo 1 milhão de visitantes. Nesse período, também cooperou com sua vasta experiência científica, para o surgimento de importantes borboletários como o do Museu Catavento, em São Paulo, e o de Osasco. O Borboletário é considerado o principal espaço de educação ambiental da Prefeitura de Diadema.



Só no ano passado, o local recebeu 6 mil visitantes e, como acontece anualmente, a maior parte dos frequentadores é composta de estudantes. Portanto, a “visita técnica” é uma boa dica de passeio educativo antes do final das férias escolares. Será uma oportunidade privilegiada de conhecer e trocar ideias com a equipe de monitores formada por estudantes de Ciências Biológicas. “Geralmente, a visitação comum não inclui entrar e ver de perto o nosso laboratório e a casa de criação, que são ambientes devidamente climatizados e controlados na umidade e temperatura. É exatamente nessas salas que cultivamos os ovos, lagartas e pupas, que se transformam em novas borboletas”, explica o biólogo Sandro Santana, responsável técnico do Borboletário.



NÚMEROS

Segundo a equipe técnica, o balanço do ano passado registrou o nascimento de 1.915 borboletas. Já a duração da vida desses insetos varia conforme a espécie. Em média, por exemplo, a olho-de-coruja (Caligo) vive quatro meses, e a borboleta-da-couve (Ascia) tem um ciclo de vida de apenas trinta e cinco dias.



De acordo com a direção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema, a previsão é de que o Borboletário promova outra “visita técnica” do tipo apenas em abril.