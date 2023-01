Santo André inicia participação em projeto da Linha 20

Eric Fujita



26/01/2023 | 06:11



A Prefeitura de Santo André já começou a participar da implantação da Linha 20-Rosa do Metrô, que contará com seis estações no Grande ABC. Destas, quatro serão na cidade e duas em São Bernardo. A administração montará esquema especial, que irá facilitar a estruturação desse projeto de transporte no município.



Dentro desse esquema, a Prefeitura fará a indicação das melhores áreas onde serão construídas as estações em Santo André. Além disso, também irá agilizar a concessão de alvarás e licenças vinculadas às obras dentro de Santo André.



Todos esses detalhes foram assunto de uma reunião realizada no último dia 19, na sede do Executivo andreense. Participaram da ocasião integrantes da Secretaria de Planejamento Estratégico de Santo André e do Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo). “Faremos isso através da estruturação da legislação urbana no entorno das estações para que seja mais atrativo para o Metrô. Também temos as nossas lições de casa que serão prestadas por nós”, adiantou Acácio Miranda da Silva Filho, secretário de Planejamento Estratégico de Santo André. Além dele, também participaram da reunião o gerente de Planejamento do Metrô, Luiz Antônio Cortez, o diretor de Planejamento Urbano de Santo André, Diego Cabral, além de técnicos da Prefeitura e da empresa de transporte.



O secretário destacou ainda que o trabalho de auxiliar o Metrô na implantação das quatro estações da linha na cidade é uma das prioridades da Administração. “Não vamos atuar diretamente nessa PPP (Parceria Público Privada), mas serviremos de facilitadores na estruturação desse projeto”, completou o titular da Pasta.



UNIÃO DE ESFORÇOS

Na prática, a reunião realizada na sede do Executivo andreense faz parte de um esforço da região para garantir a implantação de uma linha do Metrô no Grande ABC. Além dela, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) receberá os integrantes do Consórcio Intermunicipal na primeira semana de fevereiro. Fora isso, o governador já informou a técnicos que não abre mão de construir um metrô que passe por Santo André e São Bernardo. A informação foi dada pelo secretário de Parcerias e Investimentos do Estado, Rafael Benini, em entrevista à TV Alesp.



No total, a Linha 20-Rosa terá 25 estações. Em São Bernado, serão as estações Taboão Anchieta e Rudge Ramos. Já as estações Afonsina, Príncipe de Gales, Portugal e Santo André serão em território andreense. A linha começa na Lapa, com a estação Santa Marina.