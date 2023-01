Comemoração pelos 100 anos de Tito Costa

Da Redação



26/01/2023 | 06:04



Um almoço na tarde de terça-feira (24) em São Bernardo, oferecido por uma empresária da cidade, celebrou os 100 anos do ex-prefeito Tito Costa, completados no dia 31 de dezembro. O encontro reuniu lideranças políticas da região, como o também ex-prefeito de São Bernardo e ex-deputado federal William Dib, o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi, o ex-vereador de São Bernardo Tunico Vieira, o ex-deputado federal Duílio Pisaneschi, além do ex-presidente Michel Temer (MDB). Quem esteve no encontro demonstrou alegria com a lucidez de Tito, apesar da mobilidade reduzida. A brincadeira entre todos era que, para o politico ter longevidade, o caminho seria entrar no MDB. Tito sempre teve sua trajetória política ligada ao partido.

Bastidores

O pioneiro da lei

O vereador de Santo André Professor Jobert Minhoca (Podemos) afirmou que é dele o pioneirismo no Grande ABC da legislação que proíbe contratação, pelo poder público, de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. A medida entrou em vigor em fevereiro de 2020. Em Mauá, a iniciativa partiu do vereador Leonardo Alves (PSDB), em 2021. Que as outras cidades sigam o mesmo caminho.