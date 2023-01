Palavra do Leitor

Da Redação



26/01/2023 | 06:05



Licença-prêmio

Venho me manifestar quanto à minha solicitação à Prefeitura de Ribeirão Pires, da qual fui servidor. Quando me aposentei, ficou pendente, no meu entendimento, uma licença-prêmio, que foi criada pela lei municipal em 2015. Já se passaram quatro anos e não tem acordo nem mesmo uma resposta sobre o pagamento em pecúnia. Os aposentados não são atendidos de forma digna e não recebem o mesmo tratamento de quem está na ativa. Esta lei está em vigência, mas a administração precisa mudar este comportamento e pagar para que no futuro este erro não se repita.



Vandelem Cagol - Ribeirão Pires



Yanomamis

‘Declarada emergência em saúde pública diante da desassistência ao povo Yanomami.’ Com essa chamada do nosso Diário, tomamos conhecimento das injustiças, atentados, violações, crimes e outras atrocidades e pesadelos que vivem esses nossos indígenas. No ano passado aproximadamente cerca de 600 crianças morreram de fome, desnutrição, malária e contaminação das águas pelo letal e tóxico mercúrio. Estamos nos referindo a aproximadamente 30 mil indígenas, que sofrem pelos atentados genocidas contra seus direitos, suas dignidades e vidas, direitos e invasões de suas terras, isso pela criminal ação de cerca de 20 mil garimpeiros. Garimpeiros e também da exploração feita por madeireiros ilegais, que assombram e atentam contra a paz e a vida desses negligenciados, ameaçados e indefesos irmãos/indígenas. Essa desumanidade vivenciada diuturnamente por esse vitimado povo já tornou-se histórica. Observamos que os indígenas já se encontravam em nossas terras, antes mesmo do “descobrimento” do nosso Brasil por Cabral, naquele 22 de abril do ano de 1500.



Cecél Garcia - Santo André



Saque-aniversário – 1

‘Governo impede novos pedidos de saque-aniversário’ (Economia, ontem). ‘Fazuelli’! O governo vai precisar desse dinheiro para ajudar os companheiros da Argentina, Venezuela, Cuba etc, não é verdade? E a picanha? Um dia cai do céu. Rindo muito da cara dos petistas.



Fernando Thomazini - do Facebook



Saque-aniversário – 2

Como dizem os economistas, o FGTS é um sequestro do seu dinheiro! Assim o governo trabalha com ele! É isso que o governo do PT irá fazer, trabalhar com nosso dinheiro para ajudar a ditadura de outros países!



Elimar Déda - do Facebook



Ramalhão e a Copinha

Belíssimo o especial dos 20 anos da conquista da Copa São Paulo pelo Santo André publicado pelo Diário (ontem). Por isso o jornal de papel não pode acabar. Foi muito emocionante relembrar aquela campanha heroica e ver como estão hoje os craques que, como descreveu o cronista, calaram o Pacaembu ao arrancar um empate nos minutos finais para levar o jogo decisivo contra o Palmeiras para os pênaltis, onde a estrela dos nossos garotos brilhou.



Danilo Soldan - Capital