Internacional só empata com o Avenida e segue sem vencer no Campeonato Gaúcho

25/01/2023 | 21:52



O Internacional começou a temporada de 2023 sem muita empolgação. Na noite desta quarta-feira, o atual vice-campeão brasileiro ficou no empate por 1 a 1 contra o Avenida, pela segunda rodada, e segue sem vencer no Campeonato Gaúcho. No Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, o time de Mano Menezes saiu atrás no placar, sofrendo o gol nos minutos iniciais. De Pena, na segunda etapa, deixou tudo igual. A partida ainda contou com um apagão dos refletores.

Com dois empates seguidos, o Inter segue sem vencer neste início de ano. Somando dois pontos, o time de Porto Alegre aparece na quarta colocação. Já o Avenida é o sétimo colocado, com os mesmos dois pontos.

Promovendo a estreia de Mário Fernandes na lateral direita e de Matheus Dias no meio de campo, o técnico Mano Menezes quis prevalecer o jogo físico contra o Avenida. Assim como na estreia contra o Juventude, o Internacional sofreu o gol no início da partida. Garré cobrou escanteio, Micael desviou e Carlos Henrique, de cabeça, completou para as redes, aos três minutos.

Atrás no placar, o Inter dominou a primeira etapa. Com mais posse de bola, o time da capital gaúcha não conseguia traduzir seu volume de jogo em chute ao gol. A melhor chance saiu aos 33 minutos, quando Johnny arriscou de fora da área e assustou o goleiro do Avenida. No mais, o Internacional ficou preso na forte marcação dos mandantes e terminou com a derrota parcial de 1 a 0.

Vendo a dificuldade na criação de jogadas, o técnico Mano Menezes voltou para a segunda etapa, promovendo a entrada do meia Carlos de Pena e do atacante Wanderson. Com 40 segundos em campo, as substituições fizeram efeito e o meia uruguaio empatou.

No primeiro ataque, Wanderson rolou para De Pena, que área finalizou forte da entrada da área e acertou o canto direito do goleiro Rodolfo Castro, que nem pulou na bola. Foi o segundo gol do uruguaio na temporada, o segundo com assistência de Wanderson.

O gol animou o time de Porto Alegre. Querendo a primeira vitória na temporada, o Internacional se lançou ao ataque. Mário Fernandes cruzou e Pedro Henrique fez o goleiro adversário espalmar, evitando a virada.

Pouco a pouco, o ânimo do Internacional foi abaixando, com a defesa do Avenida se encontrando novamente em campo. Com muitos erros de passes e finalizações, o gol da virada passou longe de acontecer e esfriou de vez, quando a energia do estádio dos Eucaliptos caiu, por volta dos 44 minutos do segundo tempo.

Após 23 minutos de paralisação, o jogo foi retomado. Indo para o tudo ou nada em busca da virada, o Internacional ficou no quase. Primeiro Wanderson, em jogada individual parou no goleiro Rodolfo. No rebote, De Pena finalizou rente à trave. No último suspiro, Alan Patrick ficou com o grito de gol entalado, pois viu seu chute rasteiro passar raspando a trave direita do Avenida.

Na próxima rodada, o Internacional recebe no Beira Rio, o São Luiz, no sábado (28), às 16h30. No domingo (29), o Avenida segue atuando em casa, quando enfrenta o Ypiranga, às 16h, no Estádio dos Eucaliptos.

FICHA TÉCNICA

AVENIDA 1 X 1 INTERNACIONAL

AVENIDA Rodolfo Castro; Lucas Lopes, Micael, Marcão e César; Jhonata, Rafael Carrilho (Adeilson Maranhão) e Garré (PH); Wesley Pionteck (Marcelinho), Dionatan Machado (Jeferson) e Carlos Henrique (João Pedro). Técnico: Márcio Nunes.

INTERNACIONAL Keiller; Mário Fernandes (Bustos), Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Matheus Dias (Carlos de Pena) e Alan Patrick; Maurício (Estevão), Pedro Henrique e Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Carlos Henrique, aos 3 do primeiro tempo; Carlos de Pena, aos 40 segundos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Erico Andrade de Carvalho.

CARTÕES AMARELOS - César, Micael, Wesley Pionteck e Rafael Carrilho (Avenida); Carlos de Pena e Johnny (Internacional).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Eucaliptos (Santa Cruz), Santa Cruz do Sul (RS).