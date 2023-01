Ator de ?Pequenos Espiões? dá detalhes sobre decisão de parar de usar drogas

25/01/2023 | 21:20



O ator Daryl Sabara, que interpretou Juni Cortez no filme Pequenos Espiões nos anos 2000, compartilhou sua luta para deixar de usar maconha e álcool. A declaração foi dada ao podcast Workin On It.

Durante a entrevista, o protagonista disse que a decisão de largar as drogas surgiu após conversas com a terapeuta que o acompanha.

"Ela disse: Se você quer estar na sua melhor fase, melhor considerar estar completamente sóbrio. Eu pensei: Oi? É claro que quero estar no meu melhor", disse o astro a Meghan Trainor, sua esposa, durante a conversa.

O ator deu detalhes sobre a experiência com a droga. "Eu nunca tive uma experiência ruim com maconha. Sempre foi bom. Isso foi o mais difícil, porque não havia repercussão em relação ao uso. Apesar da maconha não ser tão ruim para mim agora, eu não quero ficar testando para esperar chegar em um lugar ruim", explicou o ator.