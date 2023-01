Melatonina: estresse, jet lag, distúrbios do sono…descubra todos os benefícios deste hormônio que regula o ciclo circadiano

Publieditorial



26/01/2023 | 06:00



Produzida naturalmente por muitas plantas e animais, incluindo os humanos, a melatonina tem muitas funções no corpo, a maioria das quais direta ou indiretamente relacionada à regulação do ciclo circadiano.

Também conhecida como “hormônio da escuridão” ou “hormônio do sono”, a suplementação com melatonina realmente pode facilitar o adormecimento e ajudar a encontrar noite mais tranquilas, embora não tenha efeito sedativo. Uma queda em sua taxa pode, portanto, causar problemas de insônia.

Onde a melatonina é produzida?

A melatonina é produzida principalmente pela glândula pineal (ou epífise), uma estrutura do tamanho de uma ervilha localizada na base do cérebro. Sua produção é estimulada pela ausência ou queda de luz e inibida pela exposição à luz. Seu principal efeito é sincronização do ciclo sono/vigília.

Este fantástico hormônio também pode ser incluído na dieta alimentar na forma de suplemento, como a melatonina da Ocean Drop. Na forma sintética, há muito a melatonina é usada pelos comissários de bordo para aliviar o jet lag, tanto que se tornou popular entre os viajantes que cruzam vários fusos horários. A melatonina sintética tem a mesma forma e fórmula da melatonina natural.

Melatonina como suplemento dietético

Em uma dosagem menor, a melatonina é encontrada na forma de suplemento alimentar. Tomar suplementos que contêm este hormônio é particularmente interessante em caso de dessincronização do ritmo circadiano. Esta dessincronização pode ter várias origens, como:

Jet lag, após uma viagem;

Predisposição genética ou fisiológica (relacionada à idade, por exemplo);

Trabalho por turnos;

Exposição tardia à luz azul (telas, iluminação LED, etc.).

Algumas pessoas também sofrem de falta de melatonina devido à deficiência de seus precursores (serotonina e L-triptofano), estresse ou mesmo um distúrbio hormonal.

A melatonina pode ser encontrada na forma sintética, ou seja, na forma de comprimidos ou cápsulas, à venda em lojas especializadas de vitaminas e suplementos. No Brasil, bem como nos Estados Unidos, Canadá e em muitos outros países, a melatonina é considerada um suplemento alimentar com venda livre, sem receita médica.

Mas, como todos os suplementos alimentares, deve ser adquirida de marcas seguras, consumida com sabedoria e na dosagem certa.

Benefícios de tomar suplemento de melatonina:

Regular o ciclo circadiano

O ciclo circadiano é o relógio biológico interno. Este relógio é necessário para a saúde humana porque coordena as principais funções do corpo. Durante o sono, o organismo pode colocar em repouso determinadas funções (digestivas, por exemplo) e mobilizar recursos que não estão disponíveis durante o dia (para as defesas imunitárias, por exemplo). Portanto, é essencial que o corpo possa detectar a alternância dia/noite. Este é o principal papel da melatonina.

Facilitar o adormecimento e o sono

A melatonina prepara o corpo para permitir o aparecimento do sono, desempenhando múltiplas funções que podem parecer não relacionadas com o sono: por exemplo, reduzir o calor corporal. De fato, a temperatura do corpo deve cair ligeiramente para permitir o sono. Este hormônio irá induzir a vasodilatação das artérias, aumentando a circulação sanguínea nas extremidades, o que naturalmente terá o efeito de moderar o calor do corpo, ao mesmo tempo que aquece as extremidades.

Proteger as células

A melatonina tem uma influência significativa na proteção das células do corpo humano. Impede a ação de certos radicais livres e sua produção de estresse oxidativo. Outro poder não desprezível deste hormônio está relacionado ao aumento da atividade de várias outras enzimas antioxidantes, de modo a fortalecer a imunidade.

Apoiar o sistema imunológico

A melatonina endógena secretada pela glândula pineal é altamente favorável ao funcionamento normal do sistema imunológico. A simbiose entre a melatonina e o cálcio também apoia os linfócitos T em sua função de proteger o organismo.

Reduzir sintomas na doença de Alzheimer

Um estudo clínico de 2008 demonstrou o impacto da ingestão de melatonina nos distúrbios do sono que afetam indivíduos com Alzheimer. O hormônio atua não apenas como fator de prolongamento do sono, mas também como seu indutor. Nestes pacientes, a melatonina tem como benefício a redução dos sintomas de depressão, da deterioração das habilidades cognitivas, bem como das limitações funcionais ligadas à doença.

Quando é recomendável tomar suplemento de melatonina?

Dificuldade em adormecer, despertares noturnos, horas escalonadas… o sono de má qualidade pode causar fadiga e sonolência durante o dia e prejudicar a qualidade de vida.

A melatonina é especialmente recomendada para indivíduos que viajam muito e mudam de fuso horário. Essas pessoas geralmente sofrem de sintomas de jet lag. Neste caso, tomar melatonina pode melhorar o sono, tanto para promover quanto para aumentar a sua duração.

Também pode ser interessante para pessoas que trabalham à noite, em turnos rotativos, com ciclos de trabalho irregulares. Elas frequentemente sofrem de distúrbios do sono que parecem ser causados ??por uma alteração nos níveis de melatonina.

Ao contrário da informação difundida, a concentração de melatonina no corpo não diminui sistematicamente com a idade. No entanto, observa-se uma diminuição dos níveis sanguíneos de melatonina em alguns idosos, especialmente naqueles que sofrem de distúrbios do sono. Assim, a suplementação geralmente é prescrita para pessoas com mais de 55 anos que têm dificuldade em adormecer, despertar noturno ou precoce.

Embora nenhuma ingestão diária recomendada de melatonina seja estabelecida, os pesquisadores notaram que certas condições de saúde podem deixar seus níveis abaixo da média. Pessoas com doenças cardíacas, por exemplo, têm baixos níveis de melatonina, mas ainda não se sabe se isso é uma causa ou uma consequência.

Também é sabido que, de acordo com a literatura científica, a melatonina pode melhorar o sono em pessoas cegas. Além disso, em uma determinada dosagem, pode reduzir a frequência de cefaleia em salvas (uma forma de dor de cabeça), conforme observado pela Mayo Clinic em uma de suas publicações de 2015.

Finalmente, observou-se que a exposição prolongada a campos eletromagnéticos também pode inibir a produção de melatonina, sendo indicada a uma suplementação.

Embora naturalmente produzida pelo organismo, o consumo de melatonina pode ser complementado através de uma dosagem justa como suplemento alimentar. As autoridades sanitárias competentes recomendam respeitar a sua dosagem e as indicações de uso.