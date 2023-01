Prefeitura de São Bernardo libera novo retorno para acesso à Estrada Samuel Aizemberg

Da Redação



25/01/2023 | 14:52



A Prefeitura de São Bernardo liberou, nesta quarta-feira (25), um novo retorno de acesso à Estrada Samuel Aizemberg na altura do Viaduto João Fernandes Filho (antigo viaduto Castelo Branco), no bairro Alves Dias.

Com a mudança, quem acessa a Estrada Samuel Aizemberg, na região do bairro Cooperativa (próximo à Rodovia dos Imigrantes), sentido Centro, não precisará mais fazer todo o contorno no viaduto, passando pela Avenida dos Flamingos, para retornar à avenida (sentido bairro), resultando em redução no tempo de viagem.

Histórico

O Viaduto João Fernandes Filho é um dos principais complexos viários de São Bernardo e se soma a diversos projetos que transformaram a mobilidade urbana da cidade, como a duplicação da Avenida dos Flamingos e José Odorizzi, além do prolongamento da Avenida Oswaldo Fregonesi. Entregue em outubro de 2018, o viaduto, então denominado Castelo Branco, foi rebatizado de João Fernandes Filho, em fevereiro de 2022.