São, São Paulo. Em busca do IV Centenário. Lembrança da Chuva de Prata. Nascia o Parque do Ibirapuera.

Andrade incorpora-se ao trabalho das professoras Cecília Camargo e Cristiane Carbone e lembra que em 25 de janeiro de 1954 São Paulo inaugurava a Catedral da Sé, ainda inacabada e cujas obras tiveram início em 1916. A mesma catedral que ganha neste 2023 a linda exposição com os quadros da mauaense Cristiane.

Um convite: leitor de “Memória”, prestigie a exposição “Memoria Paulistana”, dentro da série “Igrejas na Catedral da Sé”. Fica no interior da Catedral, na Praça da Sé, e irá até 26 de fevereiro.

A região na festa paulistana

Texto: Antonio de Andrade

Há 69 anos, quando da celebração dos 400 anos de São Paulo, uma extensa programação de comemorações foi realizada ao longo do ano de 1954.

Marcos importantes da cidade como a Catedral da Sé, o Parque do Ibirapuera (projeto de Oscar Niemeyer) e eventos culturais como o Festival Internacional de Cinema, a II Bienal de Artes Plásticas, o Ballet do IV Centenário a Exposição Industrial Internacional, constituíram marcos memoráveis daquela solenidade.

Inesquecível a “chuva de prata”.

A agenda começou a ser definida ainda em 1950 quando o então prefeito de São Paulo, Armando de Arruda Pereira (ex-vereador de São Bernardo e ex-diretor da Cerâmica São Caetano), nomeou para presidir a comissão organizadora das festividades o empresário Francisco Matarazzo Sobrinho, apelidado Ciccillo, o mesmo que tinha inaugurado, um ano antes, em São Bernardo, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

A imprensa paulista disponibilizou generosos espaços na divulgação da diversificada programação, aproveitando a oportunidade para publicar diversas edições e cadernos temáticos sobre a história, a cultura e o progresso da capital de todos paulistas.

A edição comemorativa da “Folha da Manhã” (atual Folha de São Paulo) publicada com a dupla data de 24 e 25 de janeiro, é simbólica por registrar uma expressiva quantidade de mensagens alusivas à efeméride, por parte de empresas localizadas no então ABC, futuro Grande ABC.

Outro destaque é um caderno especial, incluído na mesma edição, e denominado “Prefeitos do IV Centenário”. A publicação relaciona, nominalmente, todos os prefeitos dos municípios paulistas com mandato naquele ano de 1954.

Quatro prefeitos receberam especial destaque, cada um objeto de uma página inteira com dados biográficos e respectivas realizações: Jânio Quadros (São Paulo); Fioravante Zampol (Santo André); Lauro Gomes (São Bernardo) e Anacleto Campanella (São Caetano). Prova eloquente da importância econômica, política e empresarial que o ABC já representava.

NOTA DA MEMÓRIA – Professor Andrade reproduziu vários daqueles anúncios. Peças publicitárias muito bonitas. As imagens ilustrarão esta Semana São Paulo 2023. Aguardem.

DE SÃO PAULO A MAUÁ. Da obra de Cristiane Carbone, a exuberância do Parque Ibirapuera em 2008 e a fachada da primeira matriz de Mauá, a Imaculada Conceição, revestida com a pedra da cidade: reproduções feitas pela Cecília Camargo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 26 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 829.

MANCHETE – Itamar nega choque depois do Carnaval.

Governo quer impor limite à ganância, mas sem pacotes.

“Os pierrôs, arlequins e colombinas podem se divertir despreocupadamente porque não acordarão com um pacote na quarta-feira de cinzas”, declarava o presidente da República, em nota oficial.

CARNAVAL 93 – Santo André elege o segurança Carlos Alberto Angelo rei Momo, a cabeleireira Angela Pojato de Oliveira, rainha, Simone Aparecida Chinelato, 1ª princesa e Gislene Gogozinho, 2ª princesa.

SÉRIE AMARELA – Domingo (24-1-1993), primeira rodada do Paulistão: em Novo Horizonte, Novorizontino 4, Santo André 0; no Anacleto Campanella, São Caetano 1, Inter de Limeira 1.

COPINHA – Júnior do São Paulo derrota o Corinthians e ganha título inédito: 4 a 3, ontem (25-1-1993), no Pacaembu.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santos.

Pelo Brasil: aniversariam 26 municípios no Piauí, entre os quais São João da Fronteira.

SANTOS DO DIA

Paula de Roma

Timóteo, mártir

Tito, confessor

Em 26 de janeiro de...

1903 – Reabrem-se hoje (26-1-1903) todas as escolas públicas do Estado.

Nascia, em São Manoel (SP), Sérgio dos Reis, também conhecido como Oscar dos Reis, que na juventude se radicaria em Diadema e aqui exerceria as funções de carvoeiro e oleiro, entre outras.

1908 - Fundada a Cooperativa de Consumo dos Planos Inclinados da Serra, em Paranapiacaba.

1953 – O Estado de São Paulo via-se às voltas com a crise de energia elétrica. A Light preparava a instalação da usina termoelétrica de Piratininga. Escrevia o Estadão:

A zona servida pela São Paulo Light & Power Co. Ltda, industrialmente, é a mais importante do Brasil e da América do Sul.

A empresa canadense serve as cidades de São Paulo, os subúrbios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, Santos (em parte), Sorocaba, Jundiaí e numerosos outros municípios situados nos arredores daquelas cidades e no vale do Rio Paraíba.

1983 – Prefeito Valdírio Prisco define o seu secretariado, com João Maziero (Administração de Ouro Fino), Antonio Ferrante (Gabinete), Neuza Aparecida de Figueiredo Ortiz (Administração), Radamés Fortes (Procuradoria Geral), Keisuke Hamada (Obras e Planejamento), Luiz Antonio Basselar (Educação), Carlos Barbosa Lima (Fazenda), Farid Eid (Saúde) e Adaquir Prisco (SU).