Thales Bretas compartilha perrengue durante viagem com os filhos: Perigo para a minha família

25/01/2023 | 14:10



Que situação! Thales Bretas compartilhou nesta quarta-feira, dia 25, um perrengue que passou durante sua viagem em família na Austrália. O médico mostrou mais cedo que estava pegando a estrada com os filhos Gael e Romeu, frutos de seu relacionamento com Paulo Gustavo. Mas o momento de alegria foi interrompido e ele explicou tudo nos Stories:

Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família. Eu troquei, mas não documentei.

Para tranquilizar os seguidores, Thales mostrou que chegaram em segurança e a tempo no evento que iam participar. A família foi assistir a uma revoada de morcegos em Port Macquarie, na costa norte da Austrália, região que conta com uma grande colônia dos animais.