Os remakes de jogos mais aguardados de 2023

Os remakes de jogos são uma tendência na indústria de games. O objetivo é oferecer uma nova experiência, com melhores gráficos e jogabilidade, para os fãs antigos. Além disso, a novidade atrai novos jogadores que podem conhecer os grandes clássicos.

E os gamers podem se preparar porque, em 2023, há vários jogos que serão lançados novamente com visuais e desempenhos reformulados, para uma experiência ainda mais atual. Confira abaixo alguns desses títulos e prepare o seu calendário de gameplay.

Silent Hill 2

A série Silent Hill é um dos maiores sucessos do universo de jogos eletrônicos, gerando diversas adaptações e fazendo parte da cultura pop. Por conta disso, a nova versão de Silent Hill 2 está sendo bastante aguardada desde que foi anunciada, em outubro de 2022. Apesar de ainda não ter uma data oficializada, a expectativa é que seja lançado ainda em 2023.

Os novos gráficos serão desenvolvidos totalmente na Unreal Engine, aumentando o realismo no game com bons sustos e momentos de alta tensão para quem tiver coragem de jogar. Lançado oficialmente em 2001, o jogo está sob a responsabilidade da Bloomberg Team SA e deverá ser exclusivo para PlayStation 5 e PC.

Final Fantasy VII Rebirth

Considerada uma das franquias mais amadas pelos gamers, a Square Enix anunciou que a sequência do remake lançado em 2020 ganhará um novo capítulo no final deste ano. Segundo a desenvolvedora, os jogadores poderão conhecer mais do mapa de Midgar, já que o game terá um mundo ainda mais amplo e apropriado para exploração.

Por conta da elevada qualidade gráfica, o produtor do jogo, Yoshinoru Kitase, anunciou que o game será exclusivo para PlayStation 5. Assim como outros jogos atuais, por exigirem muito do hardware, só é possível rodá-los em consoles da nova geração.

Dead Space

Considerado outro clássico do survival horror, a expectativa é que o remake de Dead Space seja lançado ainda este ano, em 27 de janeiro. Este jogo da Eletronic Arts foi um dos grandes motivos para o gênero ficar tão popular, mas o título agora está nas mãos da Motive Studios.

Além de trazer visuais melhorados, a promessa é que o jogo receberá uma versão estendida em relação ao que foi lançado em 2008. Os gráficos terão resolução 4K e um aumento na taxa de quadros. Dead Space estará disponível para Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.

Resident Evil 4

A série Resident Evil é mais um clássico do survival horror – e todos os lançamentos em game da Capcom têm sido aguardados com muita ansiedade pelos fãs. O RE4 tem previsão de lançamento para 24 de março de 2023, com disponibilidade para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

Entre as novidades esperadas em Resident Evil 4, estão as alterações na câmera, aprimoramento gráfico e de gameplay, melhorias nas feições dos personagens e muito mais, já que este é um dos mais queridos da série.

