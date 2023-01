Dirigente do BCE defende altas de 50 pb nos juros nas 2 próximas reuniões

25/01/2023 | 13:36



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Botjan Vasle defendeu, nesta quarta-feira, 25, que a instituição deve subir juros em 50 pontos-base (pb) em cada uma das próximas duas reuniões da autoridade monetária. Para ele, essa postura será uma resposta adequada aos preços e às expectativas de inflação.

Segundo comunicado divulgado no site do Banco da Eslovênia, do qual Vasle é presidente, o ânimo dos investidores melhorou na Europa nos últimos meses, diante do inverno mais ameno que o esperado na região, da persistência do crescimento econômico global e da reabertura da economia chinesa.