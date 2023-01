Polícia divulga foto do homem que teria matado fisioterapeuta em São Bernardo

Da Redação



24/01/2023 | 20:32



Após identificar o suspeito de matar a fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi e roubar seu carro na Vila Joanópolis, em São Bernardo, a Polícia Civil divulgou o nome e a foto do criminoso. Manoel Nascimento Moreira teve seu pedido de prisão temporária aceito nesta terça-feira (24) pela Justiça.

Segundo o delegado Américo dos Santos Neto, que investiga o caso, as provas reunidas até agora mostram que o criminoso pode fazer parte de uma quadrilha de roubo de carros. Cerca de uma hora e meia antes de matar Olívia e levar seu carro, modelo Nivus, ele havia roubado outro veículo, modelo Creta, em um bairro vizinho. Agora, a expectativa é pela localização do homem que não agia sozinho. O comparsa, responsável por receber os carros roubados pelo suspeito, já foi preso.

O crime aconteceu na última segunda-feira (23), quando Olívia foi surpreendida por Manoel logo após estacionar seu carro, modelo Nivus, em uma das ruas da Vila Joanópolis. Ela estava em seu primeiro dia de férias, mas teria ido ao bairro atender um paciente de forma independente. Na ação, flagrada por câmeras de segurança de uma residência, é possível ver o momento em que ela sai do carro e caminha pela calçada quando é seguida pelo ladrão. Ele tenta levar sua bolsa, mas ela reage e acaba empurrada por duas vezes, até que ele atira no peito da fisioterapeuta. A mulher fica caída no chão enquanto o criminoso foge com seu veículo.

"As investigações continuam, temos muitas provas e agora contamos com as denúncias da população. Caso alguém veja o suspeito, podem ligar para o número 181, assim como direto na delegacia pelo (11) 4178-6015 ou 4173-1241", diz o delegado.

Rastreado

Manoel teria chegado ao bairro onde matou Olívia em outro carro, dirigido por um dos membros da mesma quadrilha. Esse veículo foi rastreado e encontrado em uma casa no Jardim Miriam, na capital paulista. No local, a mãe de Manoel dificultou a entrada da polícia e possibilitou a fuga do filho. Na garagem, no entanto, os policiais vasculharam o carro e encontraram as roupas usadas pelo suspeito na hora do crime, além de duas máscaras também utilizadas para cometer os assaltos.

Comoção nas redes sociais

Nas redes sociais, Olívia costumava publicar vídeos com conteúdos sobre sua área de atuação. Em um deles, muitas pessoas manifestaram tristeza por sua morte. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional divulgou uma nota de pesar após a morte de Olívia. "O Colegiado do COFFITO lamenta profundamente a perda deste ente querido e deseja à família e aos amigos toda a força necessária nesse momento de adversidade, para que, ao fim, as memórias deixadas amenizem a tristeza da despedida", diz o comunicado.

Ela deixa uma filha e será enterrada nesta quarta-feira (25), em Santo André.