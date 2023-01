EUA reafirma apoio coletivo ao setor de energia da Ucrânia, junto a aliados do G7

24/01/2023 | 20:27



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, se reuniram hoje com países do G7 e outros aliados importantes para reafirmar apoio coletivo ao setor de energia da Ucrânia.

Em nota, o grupo reforçou o comprometimento conjunto para entregar equipamentos e suporte humanitário neste inverno, providenciando infraestrutura essencial e apoiando a "visão de longo prazo ucraniana" de modernizar e descarbonizar fontes de energia.

Blinken enfatizou o "comprometimento firme dos Estados Unidos com a Ucrânia por quanto tempo for necessário" e relembrou o investimento de um novo pacote aprovado pelo governo americano, direcionando US$ 125 milhões para transformadores de alta voltagem, turbinas de gás móveis e distribuição de equipamentos para reparo de sub-estações.