Correção: Joelinton faz e Newcastle abre vantagem na semifinal com o Southampton

24/01/2023 | 19:35



A matéria enviada anteriormente dizia que o Newcastle se classificou. Na verdade, as semifinais são em dois jogos. Segue versão corrigida:

O brasileiro Joelinton teve o seu dia de herói nesta terça-feira ao fazer o gol da vitória por 1 a 0 do Newcastle sobre o Southampton, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa. Com o resultado, o time do técnico Eddie Howe abre vantagem e jogará pelo empate, dia 31, para chegar à decisão. Na outra semifinal jogam Nottingham Forest e Manchester United, nesta quarta e no dia 1º de fevereiro.

Nome do jogo, o atacante ainda teve um gol anulado pelo VAR no primeiro tempo. No lance, ele pegou uma sobra dentro da área e mandou para as redes. A bola, no entanto, acabou batendo no seu braço antes da finalização.

Melhor na partida, o Newcastle comandou as ações ofensivas e esteve sempre mais perto de abrir o placar. Sem conseguir encaixar a marcação, o Southampton sofreu com as investidas do inimigo e quase não ameaçou o gol do adversário.

Na etapa final, o Newcastle aumentou o ritmo e passou a criar mais chances.

Aos 12 minutos, Joelinton perdeu oportunidade incrível. Em boa trama pela direita, ele completou o lance com o goleiro batido, mas acabou chutando por cima.

A pressão se manteve e, em nova jogada pela direita o gol acabou saindo. Aleksander Isak cruzou rasteiro, a defesa falhou, e Joelinton só completou para o gol vazio aos 27 minutos decretando a vitória e a vantagem na semifinal.