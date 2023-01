Polícia Civil identifica e pede prisão preventiva do suspeito de matar fisioterapeuta

Pamela Cadamuro



24/01/2023



A Polícia Civil já identificou e pediu a prisão preventiva do suspeito de matar a fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi, de 43 anos. O crime aconteceu na última segunda-feira (23) no bairro Vila Jordanópolis, em São Bernardo, e foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma residência.

De acordo com o delegado Américo dos Santos Neto, que investiga o caso, as provas reunidas até agora mostram que o criminoso pode fazer parte de uma quadrilha de roubo de carros. Cerca de uma hora e meia antes de matar Olívia e levar seu carro, modelo Nivus, ele havia roubado outro veículo, modelo Creta, em um bairro vizinho. O comparsa, responsável por receber os carros roubados pelo suspeito, já foi preso.

“Ele não agia sozinho. Antes de abordar a vítima (Olívia), ele estava em um carro junto com outra pessoa que o levou até o local”, contou o delegado. Esse veículo usado como transporte pelos criminosos foi rastreado pela polícia e encontrado dentro de uma residência no Jardim Miriam, na capital paulista. Ao perceber a chegada da polícia, a mãe do suspeito dificultou a entrada dos investigadores e militares e o criminoso, que estava na casa, conseguiu fugir. “Mesmo assim, quando entramos, vasculhamos o carro usado por ele e encontramos as roupas que ele vestia no momento do crime, além de máscaras que eles também utilizavam durante as ações”, complementou Américo.



O suspeito já tinha outras três passagens pela polícia, todas por roubo.

Vítima estava em seu primeiro dia de férias

Olívia, que trabalhava como fisioterapeuta no Grande ABC, estava em seu primeiro dia de férias. O motivo da ida até a Vila Jordanópolis teria sido um ''''bico'''' que ela realizaria com um paciente de forma independente. "Na luta corporal, você percebe que ela não quer entregar a bolsa, provavelmente por conta dos equipamentos de trabalho que levava", disse o delegado.

Nas redes sociais, Olívia costumava publicar vídeos com conteúdos sobre sua área de atuação. Em um deles, muitas pessoas manifestaram tristeza por sua morte. Ela deixa uma filha e será enterrada nesta quarta-feira (25), em Santo André.