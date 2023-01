Moedas Verde e Pet expandem atuação em bairros de Santo André

Da Redação



Como parte do processo de expansão do Moeda Pet, a Prefeitura de Santo André, em parceria com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), inicia as trocas conjuntas do Moeda Verde e Moeda Pet nos núcleos Lamartine, Eucaliptos e Vila Sá.

A ação será realizada nos dias 25, 26 e 31 de janeiro, respectivamente.

Nesses locais, o Moeda Verde já acontece regularmente, sendo que os moradores trocam resíduos recicláveis por alimentos frescos. A partir de agora, segundo informaram a Prefeitura e o Semasa, as famílias poderão trocar garrafas plásticas também por ração para animais.

O Moeda Pet nas comunidades ocorrerá a cada dois meses. A troca no Núcleo Lamartine será realizada na quarta, na Praça Lamartine, com acesso pela Rua Dominicanos (Jardim Santo André), das 13h30 às 14h30. No Núcleo Eucaliptos a iniciativa acontecerá na quinta, na esquina da Rua Arco-Íris com a Rua do Lago (Cata Preta), das 14h45 às 15h45.

O Núcleo Vila Sá recebe o Moeda Verde e o Moeda Pet no dia 31, das 10h às 11h, junto ao Cesa Vila Sá.

COMO FUNCIONA

No Moeda Pet, desenvolvido pelo Departamento de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, um quilo de garrafa PET equivale a 20 garrafas de dois litros, 26 de um litro ou 36 de 600 ml e cada participante pode levar para casa, ou ainda doar para instituições, até três quilos de ração, informou a Prefeitura.

Já no Moeda Verde, a cada cinco quilos de resíduos recicláveis, o morador leva um quilo de alimento hortifrúti, sendo que o limite é de 150 quilos de resíduos por pessoa.